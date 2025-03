Deutschlands Skisprung-Herren haben in dieser Saison einiges an Kritik einstecken müssen und sich deshalb nach WM-Silber zum Auftakt auch an ihre Kritiker gewandt. „Als wir mit Füßen getreten wurden, habe ich gesagt: Schreibt uns nicht ab“, erklärt etwa Karl Geiger und sieht sich nun bestätigt. Silbermedaillengewinner Andreas Wellinger ist die Erleichterung anzumerken: „Es ist eine Befreiung für das gesamte Team“, lautet sein Fazit.