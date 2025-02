WM als Chance? Größtes Skisprung-Rätsel der Saison

Anstatt weiter in Wettkampf zu treten, bereitete man sich mit Paschke in Oberstdorf gezielt auf die WM in Trondheim vor. „Als Trainer brauchen wir einen klaren Plan, den wir hier haben, und es braucht eine einfache, umsetzbare Korrektur für ihn. Es bringt nichts, wenn man ihm jetzt fünf Sachen sagt, die er verbessern muss. Wir werden ein Element herausholen und an dem feilen“, kündigte der DSV-Trainer an und hofft nun, dass die Maßnahme gefruchtet hat. Erfahren wird man erst in ein paar Tagen ...