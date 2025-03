Podiumsparty: Feller lässt‘s – gar nicht – krachen

Im Slalom haben Feller und Co. noch zwei Chancen. Nach der Station in Hafjell (Slalom, Riesentorlauf) in zwei Wochen steht noch das Weltcupfinale in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho (20. bis 27. März) am Programm. Im Speedbereich wird kommendes Wochenende noch in Kvitfjell gefahren – womöglich mit Marco Schwarz. Der Kärntner überlegt, das Abfahrtstraining zu bestreiten.