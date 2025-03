Baubescheid tröstet Hartberg im Abstiegskampf

Groß waren die Hoffnungen im Lager des TSV Hartberg, dass dank vielversprechender Auslosung im Frühjahrsrestprogramm zum dritten Mal der Sprung in die Meisterrunde geschafft wird – doch 2025 gelang bisher nur ein Bauchweh-Sieg im Cup (2:0 n.V. gegen Stripfing), der Rest war ernüchternd: 0:0 bei WSG Tirol, 1:1 gegen Klagenfurt, 0:0 in Altach – und zuletzt 0:3 gegen die Überflieger des WAC. Vor den beiden letzten Spielen des Grunddurchgangs daheim gegen Rapid und auswärts bei BW Linz fehlen den Oststeirern nach dem 2:1 des LASK am Sonntag in Klagenfurt und dem 2:1 von BW Linz gegen Tirol bereits fünf Punkte auf Rang sechs. Der Weg zur Meisterrunde ist so gut wie verbaut – die Realität heißt Abstiegskampf.