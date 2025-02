Pierer, Mateschitz und RLB: Millionen überwiesen

Änderungen im Aufsichtsrat werden in den nächsten Wochen vollzogen

Außenstehende können die Vorgänge trotzdem schwer nachvollziehen und bringen wenig Verständnis auf. Ändern dürfte sich aber so schnell am vor Monaten gefassten Plan rund um das Robau-Konsortium aber nichts. In einer außerordentlichen Hauptversammlung, die wohl nächste Woche terminlich fixiert wird, werden Stefan Pierer, Mark Mateschitz, Friedrich Roithner und Gernot Hofer in den Aufsichtsrat von Rosenbauer einziehen. Seit Freitagmittag fix: Jörg Astalosch, aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrates, wird bei der nächsten Hauptversammlung seine Funktion zurücklegen. Die industrielle Führung bei Robau hat die Pierer Industrie AG.