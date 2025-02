Niederlagen für Marco Rossi und Marco Kasper

Am Samstag wartet auf Kasper und seine Kollegen ein besonderes Highlight. Die Red Wings bestreiten im Ohio Stadium von Columbus ein Freiluftspiel gegen die Blue Jackets und bekommen die Chance auf die Revanche. Für die Partie im Football-Stadion werden über 90.000 Fans erwartet, es wird das Spiel mit den zweitmeisten Zuschauern in der NHL-Geschichte. Der Rekord wurde am 1. Jänner 2014 mit 105.491 Besuchern im Michigan Stadium in der Partie der Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs verzeichnet.