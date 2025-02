Absage! Diese WM droht im Wetterchaos zu versinken

Sonnig ab Sonntag – aber warm

Am Freitag dann der nächste Tiefschlag. In der Nacht hatte es zuerst stark geregnet, ehe erneut Schneefall einsetzte. Die Folge: Die geplante Team-Kombi der Damen, bestehend aus Super-G und Slalom, musste aufgrund des Schnees abgesagt werden. „Wir wissen derzeit auch noch nicht genau, wie es weitergehen soll“, erklärt ÖSV-Nachwuchschef Harald Kirchmair, der in Norditalien vor Ort ist. „Es sollen weitere Infos folgen, um 17 Uhr findet das Team Captains Meeting statt.“