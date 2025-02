Sonderlandtag startet mit Moment des Schweigens

Bedrückte Stimmung im Kärntner Landhaus, das Geschehene macht fassungslos. Nach dem religiös-motivierten Attentat in Villach ist in Kärnten nichts, wie es einmal war – auch in der politischen Diskussion. Mit einer Schweigeminute ließen die Landtagsabgeordneten am Donnerstag den Opfern und den Angehörigen ihr Mitgefühl zukommen: „Als Villacher hätte ich es nie für möglich gehalten, was vor unserer Haustür passiert ist. Das Leid der Familien können wir alle in keinem Fall nachempfinden – deshalb gilt es auch in der heutigen politischen Debatte darauf, Acht zu geben, dass die Angehörigen nicht zusätzlich verletzt werden“, mahnt Landtagspräsident Reinhart Rohr Sachlichkeit am Anfang der Sitzung ein.