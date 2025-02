NEOS fürchten „Diktatfrieden“, nur FPÖ schert aus

Meinl-Reisinger, die als künftige Außenministerin gehandelt wird, kritisierte die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine, ohne dass diese mit am Verhandlungstisch sitzt. „Nicht über die Ukraine ohne die Ukraine und nicht ohne Europa über Europa, das muss das Motto sein“, so die NEOS-Chefin. Bei dem Krieg gehe es nicht bloß um einen Kampf um ein Territorium, sondern um die Souveränität der Ukraine, aber auch um die Art zu leben in Europa.