ÖSV-Legende: „Da bin ich ja nur ein Mückenschas“

Auch die Art und Weise, wie die Ski-Queen am Sonntag in Sestriere abgeliefert hatte, hat Strobl beeindruckt: „Alles ist vorbereitet gewesen auf den Hunderter. Die Skier, die Handschuhe. Jeder hat schon darauf gewartet und dann so abliefern: Das zeigt von Nervenstärke.“