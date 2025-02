In den bisherigen fünf Duellen war Laura Feiersinger immer dabei. Und nach ebenso vielen Niederlagen soll am Dienstag (18.15, live ORF1) im Duell FIFA-Dritter gegen -18. endlich Zählbares her. „Wir waren oft knapp dran. Es wird Zeit, dass wir da was mitnehmen“, so die Mittelfeldspielerin, die durch ihre vielen Deutschland-Jahre – Herforder SV, Bayern, Sand, Frankfurt und nun Köln – im Max-Morlock-Stadion auf Altbekannte trifft. „Man kennt sich natürlich. Aber am Platz vergisst du das.“ Die Duelle seien immer fordernd gewesen, die 31-jährige Laura betont aber: „Ich habe unheimliches Vertrauen in unsere Mannschaft. Wir haben eine unheimliche Energie.“