Wieso „amtsbekannter“ Rottweiler bleiben durfte

2019 büxte er aus und attackierte einen Hundehalter, 2022 biss er ein fünfjähriges Mädchen, am Freitagabend schließlich fiel der Rottweiler eine 34-Jährige an, die mit ihm spazieren war. Wieso wurde der Hund nicht abgenommen? Und was passiert mit solchen gefährlichen Hunden? Fünf Fragen und Antworten.