ÖRV-Frauen verspielen Gesamtweltcup doch noch

Die vierfache Saisonsiegerin Egle brachte ihre Weltcup-Führung in Asien nicht ins Ziel. Nach Rang sieben vergangene Woche in Pyeongchang reichte es für die 26-Jährige in China nach einem verpatzten ersten Durchgang nur zu Platz neun. Die zwei Jahre jüngere Schulte, die zuletzt in Südkorea ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, verlor mit einem Malheur im unteren Teil von Lauf eins ebenfalls wertvolle Zeit. Am Ende fehlten der Tagessechsten fast neun Zehntelsekunden auf Weltmeisterin Taubitz.