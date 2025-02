Hier versteht Ronaldo die Welt nicht mehr

Es ging viel mehr um eine Undiszipliniertheit seines Mannschaftskollegen Jhon Duran, vor Kurzem noch in Diensten von Aston Villa aktiv. Der sah für eine leichte „Tätschn“ auf den Hinterkopf eines Gegenspielers Rot. Das, wohlgemerkt, in einer Situation, in der die Nerven bei Al Nassr eh schon blank lagen. Die 2:1-Führung zwischen Minute 82 und 88 verspielt worden – 2:3 nach 2:1 innerhalb von acht Minuten. Und dann eben noch Rot!