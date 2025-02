Linz, Graz und VSV sichern sich Play-off-Ticket

Der KAC, Salzburg, Bozen, Linz, Graz und Villach stehen im Viertelfinale, das am 2. März beginnt. Fehervar muss mit Olimpija Ljubljana, Pustertal und den Vienna Capitals, die zu Hause Ljubljana mit 1:6 unterlagen, ins Pre-Play-off. Die Ungarn durften sich den Gegner aussuchen und wählten die Caps. Im zweiten Duell treffen Pustertal und Ljubljana aufeinander. In der „Best of three“-Serie am Sonntag, Dienstag und falls nötig nächsten Freitag werden die letzten zwei Plätze für das Viertelfinale ausgespielt.