Abschlusstraining: Kriechmayr bester ÖSV-Läufer

Der am Vortag viertplatzierte Oberösterreicher Daniel Hemetsberger kam als Zehnter bei etwas härterer Piste und rund 3,5 Sekunden kürzerer Fahrt wieder in die Top-10 (+0,99), Stefan Babinsky wurde 14. (+1,17). Der Steirer Stefan Eichberger, am Donnerstag Zweiter, war fünf Plätze hinter dem Schweizer Marco Odermatt (+1,37) auf Position 24 zu finden (+1,50).