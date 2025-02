Manchester City gegen Liverpool – 17.30 Uhr LIVE

Liverpool hat es am Mittwoch in einem vorgezogenen Match mit einem 2:2 gegen Aston Villa verabsäumt, von Arsenal weiter davonzuziehen. Das wurde schnell abgehakt. „Wir sind noch immer die Nummer eins“, meinte Trainer Arne Slot nach dem zweiten Remis aus den jüngsten drei Spielen. Eine andere Statistik ist beeindruckender. Die „Reds“ sind seit ihrer bisher einzigen Saisonniederlage in der Premier League am 14. September in 22 Spielen ungeschlagen.