Gigantisches KI-System verheißt neue Medizin-Ära

Erste Ergebnisse für die Krebsforschung

An dem Projekt sind Forscher der kalifornischen Elite-Unis Stanford und Berkeley sowie der University of California in San Francisco (UCSF) beteiligt. Laut dem Arc Institute lieferte das KI-Modell bereits Ergebnisse für die Erforschung von Krebs. So sei mit Evo 2 mit 90-prozentiger Sicherheit bestimmt worden, welche Mutation des Gens BRCA1, das mit Brustkrebs in Verbindung steht, gutartig ist und welche bösartig.