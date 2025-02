„Hilft bei meiner Allergie eine Immuntherapie?“

Dr. Stefan Edlinger, HNO-Facharzt, Medizin am Markt Ärztezentrum in Wien: Allergien, insbesondere saisonale Allergien, können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die Standardbehandlung mit Antihistaminika und anderen symptomlindernden Medikamenten bietet oft nur eine vorübergehende Erleichterung. Auch eine Meidung von Allergenkontakt ist nicht immer leicht möglich. In diesem Zusammenhang stellt die Immuntherapie, oft auch als Allergieimpfung bekannt, eine vielversprechende langfristige Behandlungsoption dar.