Meloni besuchte Papst: „Haben wie immer gescherzt“

Wie berichtet, hatte der Vatikan am Dienstagabend mitgeteilt, dass bei dem 88-Jährigen eine beidseitige Lungenentzündung diagnostiziert worden war (siehe Video oben). Das bedeutet, dass beide Lungenflügel von der Infektion betroffen sind. Bei Menschen in hohem Alter gilt eine Lungenentzündung als gefährlich, unter anderem weil das Risiko besteht, dass weitere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden.