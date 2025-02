LIVE ab 17 Uhr: Austria gegen Red Bull Salzburg

Letsch will den „Bock umstoßen“

Ob die Austria das eigene Spiel tatsächlich „auf das nächste Level heben“ kann, wie Helm das erhoffte, wird freilich auch an Salzburg liegen. Die Winterpause hätte an der Salzach den Neustart einläuten sollen, der lässt aber weiter auf sich warten. Zwei Unentschieden aus den ersten zwei Ligapartien sind die müde Ausbeute unter Neo-Coach Thomas Letsch, der nach fünf Pflichtspielen immer noch auf einen Sieg wartet. „Wir fahren nach Wien, um unsere Qualitäten zu zeigen. Auch wenn die Voraussetzungen dafür nicht ideal sind, liegt es an uns, den Bock umzustoßen und mit einer guten Leistung zu punkten“, meinte Letsch, der 2018 bis 2019 für rund ein Jahr die Austria betreute.