Rücktritt! Ex-Formel-1-Pilot sagt überraschend ab

Crash-Pilot holte nur einen Punkt in der Königsklasse

Sargeant wird als Crash-Pilot in Erinnerung bleiben. In seiner Zeit bei Williams von 2023 bis Mitte 2024 verursachte er Unfallschäden von über drei Millionen Dollar. In 37 Grand-Prix-Starts gelang dem Amerikaner nur ein einziger Punktgewinn – ausgerechnet beim Heimrennen in Austin 2023, als er Zehnter wurde. Teamkollege Alex Albon war ihm über weite Strecken der Saison klar überlegen. In der neuen Saison wird Carlos Sainz an Albons Seite fahren.