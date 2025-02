„Mateschitz hätte das als Einziger geschafft“

Lewis Hamiltons erster großer Auftritt als Ferrari-Pilot, erstmals die Präsentation aller Teams an einem Ort – die Formel-1-Show in der O2-Arena in London hat 15.000 Fans vor Ort und Millionen vor den Bildschirmen noch mehr Appetit auf den Start in drei Wochen gemacht. Könnten wir das Spektakel auch in Österreich steigen lassen? Die „Krone“ fragte Veranstalter-Legende Herbert Fechter.