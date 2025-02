Mick Schumacher: „Habe noch eine Rechnung offen“

Der 25-Jährige konzentriert sich 2025 ganz auf seine Aufgabe in der Langstrecken-WM für Alpine.Dennoch will der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher so schnell wie möglich in die Königsklasse zurückkehren, wie er in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung einmal mehr betonte. „Die Formel 1 wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ich habe im Alter von elf Jahren beschlossen, dass ich dort fahren möchte. Das ist nach wie vor mein Ziel, diese Rennserie war und ist mein Lebenstraum. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Formel 1 und will mich dort noch einmal beweisen.“