Tapetenwechsel und viel Training via „Skype“

Die Ski-WM verfolgte er im Trainingslager in Portugal. „Megageil, was die Österreicher gezeigt haben und was Heimevents bewegen können“, sagt Diskus-Hüne Lukas Weißhaidinger, der es selbst im Winter nicht auf die Ski schafft: „Keine Zeit!“ So kehrte der ab Donnerstag 33-Jährige am Dienstag aus Albufeira heim, wo der EM-Silberne und Olympia-Fünfte von 2024 nun erstmals ein Winter-Trainingslager abhielt. „Ich war schon so oft auf Teneriffa, hab’ einen Tapetenwechsel gebraucht. Es war eine goldrichige Entscheidung, das war ein erfolgreiches Camp“, sagt der 1,96m-Hüne, der in dieser „Saison der Neuausrichtungen“ auch daheim umstellte.