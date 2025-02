Saalbach war die Bühne der neuen Ski-Superstars

Franjo von Allmen (mi.) krönte sich in Saalbach zum Doppel-Weltmeister: Gold in Abfahrt und Team-Kombi. Lauren Macuga (re.) stellte ihr großes Talent mit der Bronzemedaille im Super-G unter Beweis. Alice Robinson (li.) gewann mit Silber im Riesentorlauf das erste WM-Edelmetall in der Ski-Geschichte Neuseelands.

(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer / Sepp Pail / )