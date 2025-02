Villach: Antwortsuche mit digitalem 3D-Scan

Erster Einsatz für 3D-Scanner in Kärnten

Nachdem die Polizei bereits am Samstagabend eine Zeugenhotline samt Upload-Portal für Videos und Fotos des Terror-Aktes eingerichtet und bis spät in die Nacht den Tatort nach Spuren abgesucht hatte, rückten am Sonntagvormittag Experten mit einem speziellen Vermessungsgerät an: „Dieser 3D-Scanner war in Kärnten das erste Mal im Einsatz“, informiert Polizeipresse-Chef Rainer Dionisio.