Freundin des Opfers: „Wollten uns heute treffen“

„Alles ist so surreal“

Lorenz Meschik (19) kannte das Opfer auch aus der Schule: „Die ganze Sache ist so surreal, weil man so etwas eigentlich nur aus den Nachrichten kennt“, so Lorenz, der eine Kerze angezündet hat. „Es hätte jeden von uns erwischen können, meine Freunde und ich überlegen uns jetzt schon, ob wir zum Fasching oder abends noch in die Stadt gehen“, beschreibt er das Gefühl der Unsicherheit, das sich seit dem schrecklichen Vorfall in Villach breit macht.