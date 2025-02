Attentat in Villach: Wenn uns das Lachen vergeht

Was dieser 15. Feber mit uns allen gemacht hat, wird irgendwann ein Geschichtsforscher der Zukunft analysieren. Uns ist das Lachen vergangen. In Villach wurde zunächst eine Trauerwoche ausgerufen, die Faschingssitzungen sind ausgesetzt; niemand kann sich heute vorstellen, wann und ob sie überhaupt wieder aufgenommen werden können. Denn wie soll man zurückkehren zur Leichtigkeit des Seins mit dieser Schwere der Last.