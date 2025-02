Demenz: Digitale Hilfe für pflegende Angehörige

Überforderung mit der Erkrankung

Vielen Angehörigen von Menschen mit Demenz geht es anfangs so. Schätzungen zufolge leben derzeit etwa 6000 Personen mit einer Form von Demenz in Vorarlberg. Diese Zahl könnte sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Die Krankheit stellt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Familien vor enorme Herausforderungen. Oft fehlt das Wissen über bestehende Unterstützungsangebote, wodurch die Organisation der Pflege schnell zur Überforderung führen kann. Genau an diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt „TeleCareHub“ der Fachhochschule Vorarlberg an.