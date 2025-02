„Der Slalom ist eine Herzenssache von mir“

Vor vier Jahren wurde sie im Slalom Weltmeisterin – nun will Katharina Liensberger in ihrer Parade-Disziplin im letzten Frauen-Rennen bei der WM in Saalbach wieder zurück auf das Stockerl. „Ich fühle mich gut und will mein bestes Skifahren zeigen“, so „Liensi“, die Österreichs Armada anführt.