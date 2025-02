Ermittlungen nach wilder Verfolgung noch am Laufen

Akt noch in Bearbeitung

Muss sich darauf auch der 18-jährige Niederösterreicher nach seiner Wahnsinnsfahrt durch das Inn- und Hausruckviertel einstellen? „Der Akt ist noch in Bearbeitung. Danach wird erst ein Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft gehen“, heißt es auf „Krone“-Nachfrage aus der Landespolizeidirektion.