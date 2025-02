Tschernobyls Frage nach gesundheitlichen Folgen

Lang ist es her, der Reaktorunfall von Tschernobyl am 26. April 1986, doch die gesundheitlichen Folgen sind noch heute Gegenstand von Untersuchungen. Mehr als 30 Todesfälle stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit der Katastrophe, die Angaben zu den Toten aufgrund von Langzeitfolgen variieren stark. Noch heute besteht jedenfalls ein Sperrgebiet rund um das Kraftwerk.