„Ist ganz schlimm!“ Zittern in ungewohnter Rolle

„Er war einer der besten Athleten heute am Werk. Schade, dass ich ihn in die Situation gebracht habe, dass er so viel Risiko eingehen musste“, meinte Kriechmayr über Feller. „Heute wäre es schon möglich gewesen, wenn ich in der Abfahrt meinen Beitrag dazu geleistet hätte. Ich hätte es Manu vergönnt. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Er hat alles probieren müssen.“ Er hoffe, dass er den Bewerb noch einmal fahren werde – 2026 bei den Olympischen Spielen in Bormio.