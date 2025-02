„Gerücht über Ausstieg ist völliger Blödsinn“

Doch nun möchte Pichler in die zweite Reihe zurücktreten. „Aus persönlichen Gründen“, wie der Verein auf Nachfrage erklärt. Und versichert: „Das Gerücht, dass spusu aussteigen will, ist völliger Blödsinn. Das Unternehmen hält ja 49 Prozent Anteil an den SKN-Frauen GmbH, der Verein bleibt also voll handlungsfähig.“