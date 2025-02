Bei Schokolade droht heuer der nächste Preisschock

Gleichzeitig sei es notwendig, auch heuer an der Preisschraube zu drehen. „Wir rechnen noch, aber es wird wohl eine Erhöhung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sein“, so Stöhr. Die Abgabepreise an den Handel dürften im ersten Halbjahr bzw. zur Jahresmitte dementsprechend angehoben werde. Was dies auf die Verkaufspreise im Supermarkt für Auswirkungen hat, kann der Manager nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass auch der Handel nicht die ganze Erhöhung an den Kunden weitergibt.