Hofer darf Dubai-Schokolade nicht mehr verkaufen

Dieselbe Schokolade desselben Herstellers wurde von Hofer, der zum deutschen Diskonter gehört, in Österreich einem Produktrückruf unterzogen. Sie war im Herbst im Verkauf. Aldi Süd bot die „Alyan Dubai Handmade Chocolate“ in seinen Filialen ab Dezember an. Die Schokolade wurde in der Türkei produziert, wie auf der Rückseite der Verpackung angegeben ist.