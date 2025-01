Schoko-Schock! Diese Milka-Tafeln schrumpfen jetzt

Andere Schokoladenhersteller wie Lindt & Sprüngli bzw. Ritter lassen die Verpackungsgrößen gleich, drehen aber an der Preisschraube. Die Kakaopreise an der New Yorker Rohstoffbörse hatten sich im vergangenen Jahr um 161 Prozent erhöht. Mitte Dezember stiegen sie auf einen Rekord von 10.100 Dollar (rund 9700 Euro) pro Tonne. Schon 2023 waren die Kakaopreise um 70 Prozent gestiegen.