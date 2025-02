Wiener Nummer eins der Welt: „Es ist angerichtet!“

Der Weltverband UCI hatte kürzlich – um die Vielzahl an Rankings zu reduzieren – die Wertungen der Ausdauerdisziplinen Omnium, Scratch, Punkte- und Ausscheidungsrennen zusammengelegt. Tim führt diese Rangliste an und geht am Mittwoch (19.45) nun als Weltranglistenführender in das Ausscheidungsrennen. Nach einem Ruhetag am Donnerstag folgt am Freitag (19.30) der Scratch-Bewerb. Am Sonntag bestreitet Wafler dann mit Max Schmidbauer, einem weiteren Wiener, das Madison-Rennen.