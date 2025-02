Nüßle gegen dreifachen Weltmeister chancenlos

Bei den Welsh Open unterlag der 23-jährige Steirer dem dreifachen Weltmeister und Lokalmatador Mark Williams 1:4. Dabei zeigte sich der Waliser zum Leidwesen von Nüßle in ausgezeichneter Form, schaffte gleich drei „Century Breaks“, also Aufnahmen von mindestens 100 Punkten. „Drei Centuries schafft man in einer Best-of-7-Partie nicht oft“, strahlte der Topstar.