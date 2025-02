Als Masken, Engpässe und der Tod zum Alltag wurden

Für Marianne Brodmann begann die Pandemie noch vor dem ersten bestätigten Fall in der Steiermark: „Ich war eine der ersten Personen in Österreich, die unter Quarantäne gestellt wurden, nachdem ich einen Kongress in Madrid besucht hatte.“ Danach fing für die Leiterin der Angiologie des Grazer Uniklinikums eine Zeit an, die sie bis heute „nicht verdaut“ hat.