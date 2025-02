Behörde konnte Rasern nur fünf Pkw abnehmen

Aus dem Büro Stefan Schnöll heißt es dazu, um die Wirksamkeit des Pakets dahingehend beurteilen zu können, sei es zu früh. Insgesamt nahmen die Salzburger Behörden seit dem 1. März 2024 nur fünf Autos wegen viel zu hoher Geschwindigkeit ab. In anderen Raserfällen waren nicht alle dafür nötigen Kriterien erfüllt. Jedenfalls drei der Autos mussten innerhalb von 14 Tagen an die Eigentümer herausgegeben werden – weil ja nicht sie selbst am Steuer gesessen hatten. In einem Tennengauer Fall könnte es erstmals in Salzburg zu einer Versteigerung kommen. Der Lenker (25) fuhr am 10. Jänner auf der A10 statt 110 gleich 232 km/h. Der Pkw wird amtlich verwahrt. Der Lenker und Eigentümer bekämpft derzeit das Behördenverfahren.