Golfprofi sorgte mit Tarndress für reichlich Spott

Verrückte Outfits sind im oft etwas biederen Golfsport echte Farbtupfer. Manchmal geht die Kleiderwahl aber auch in die Hose. So sorgte das Tarndress von Rickie Fowler bei den Phoenix Open für reichlich Spott. Der Vater aller Blickfänge auf den Golfplätzen dieser Welt ist aber John Daly. Er sorgte sogar dafür, dass in Norwegens Königshaus bunte Hosen angesagt sind.