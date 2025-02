Fasching statt Finale? Klub ließ Gegner abblitzen

Seitens des Verbandes wurden die Termine für die Endspielserie auf den 5., 7. und 9. Feber gelegt. Da aber Arnoldstein für den zweiten Termin die Ausweich-Halle in Pontebba (It) nicht bekam, wollte man das Heimspiel erst am kommenden Dienstag austragen. Köttern stimmte dem aber nicht zu: „Die Termine stehen schon lange fest, einige von uns wären da verhindert gewesen. Außerdem wird so die Saison künstlich in die Länge gezogen“, meint Köttern-Urgestein Paul Eggenberger.