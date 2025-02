Toronto Raptors verlieren gegen NBA-Leader Thunder

Neuerlich ohne Jakob Pöltl auf dem Parkett, haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) eine weitere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) einstecken müssen. Die Kanadier verloren bei Liga-Leader Oklahoma City Thunder 109:121. Sie blieben damit im Saisonverlauf auch im siebenten Spiel sieglos, in dem der 2,13 Meter große Center aus Wien nicht dabei war. Er laboriert aktuell an einer Hüftprellung.