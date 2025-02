Überraschendes Ergebnis bei erster Alkohol-Razzia

Streifen halten Augen auch in der Umgebung offen

Die Exekutive in Floridsdorf rechnet damit, dass sich die bisherigen „Stammkunden“ des Platzes künftig wohl in der Nachbarschaft umsehen werden, doch das ist in der Polizeiarbeit bereits einkalkuliert. Auch am Nachmittag der ersten Schwerpunktaktion legten die Streifenpolizisten deshalb besonderes Augenmerk auch auf den Floridsdorfer Spitz und den Schlingermarkt.