Wiener Jonas-Platz ab 7. Februar „trocken“

Eine Woche nach der Ankündigung einer neuen, zweiten Alkoholverbotszone für Wien – bereits seit fünf Jahren ist auch am Praterstern Alkoholkonsum auf den Freiflächen verboten – konkretisieren sich die Pläne für die künftige Regelung am Franz-Jonas-Platz. Das Verbot wird am 7. Februar in Kraft gesetzt, schon am Vortag sollen entsprechende Schilder und Informationen montiert werden.