Dämpfer für Leverkusen, Ilzer kassiert Debakel

Dortmund agierte unter dem neuen Cheftrainer glücklos wie fehlerhaft. BVB-Verteidiger Waldemar Anton patzte zunächst mit einem furchtbaren Fehlpass, den VfB-Stürmer Deniz Undav nicht verwerten konnte (37.). In der zweiten Hälfte besorgte Anton schließlich die Gästeführung unglücklich per Eigentor selbst (50.). Julian Chabot erhöhte für den VfB (61.). Julian Brandts Treffer (81.) für die Borussen, bei denen Marcel Sabitzer durchspielte, kam zu spät. In der Schlussphase flog Julian Ryerson mit Gelb-Rot vom Platz. Stuttgart ist Vierter, während Dortmund auf Platz elf festhängt.