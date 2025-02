3:0! Bayern gewinnen einseitiges Duell mit Werder

Die in der Tabelle nun vorerst neun Punkte vor Bayer Leverkusen liegenden Münchner siegten am Freitagabend gegen Werder Bremen mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte traf Harry Kane per Elfmeter (56.). Nachdem Leroy Sané (82.) erhöht hatte, legte Kane mit seinem 21. Saisontor tief in der Nachspielzeit erneut vom Elferpunkt zum Endstand nach.