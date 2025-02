Entfesselter ÖSV-Athlet holt letztes Speed-Ticket

Striedinger mit Schrecksekunde

Haaser war ebenfalls stark unterwegs, im zweiten Abschnitt kam doch noch einiges an Zeit dazu. Mit 1,33 Rückstand war er am Ende 15. „Es war das, was ich mir vorgenommen habe, einfach das Training noch einmal zu nutzen, gut Ski zufahren“, meinte der Tiroler, der am Freitag im Super-G um eine Medaille fahren will. Striedinger (+1,22) parierte eine kritische Situation bei der Landung nach einem Sprung, als es ihm einen Ski verschnitt und in extreme und kniebelastende Außenlage brachte. Der Kärntner kam auf Rang 13.